فيديو.. رمضان عبدالمعز: 3 أشخاص لا يردون إلى أرزل العمر

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الشيخ رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن 3 أشخاص لا يردون إلى أرزل العمر، وهم من يطيل السجود لله، وحملة القرآن، ومن يكثر من تناول زيت الزيتون.



وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "حفظ القرآن يعمل دايما على تنشيط الذاكرة، وهناك البعض من حفظة القرآن من يختمون القرآن يوميا".

وفى وقت سابق قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، أن هناك أمورا إذا تعلمها المرء فاز بأمور كثيرة، لافتا إلى أن أولهم من حفظ القرآن الكريم قويت حجته.

وتابع عبد المعز: "أهل الحديث هم أصحاب النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تعلم اللغة العربية فقد رق طبعه، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا".

بدوره، قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن الإسلام حارب النكد، وجعل الابتسامة فى وجه الناس صدقة، كما جاء فى حديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم: "تبسمك فى وجه أخيك صدقة".

وتابع: "الراجل أو الست النكدية محدش يطيقهم، والقلب الطيب دائما تجده طيب، وكلامه طيب، اما الخبيث فتجده نكده".

المصدر: youm7

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