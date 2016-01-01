4 أسباب وراء الشعور بالدوخة أثناء الصيام.. نصائح للتغلب عليها



أسباب وراء الشعور بالدوخة أسباب وراء الشعور بالدوخة

يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالدوخة أثناء الصيام، وتزداد الأعراض المصاحبة لهذه المشكلة سوءًا عند ارتفاع درجة حرارة الطقس أو القيام بالأعمال البدنية الثقيلة.



في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" أسباب الشعور بالدوار في رمضان، وكيفية التغلب عليه، وفقًا لموقع "Health line".



أسباب الشعور بالدوخة أثناء الصيام

1- الجفاف

عدم الاهتمام بتناول كميات وفيرة من المياه في الفترة ما بين الإفطار والسحور، قد يزيد من فرص الشعور بالعطش الشديد أثناء الصيام، وقد يصل الأمر إلى حد الإصابة بالجفاف، ما يؤدي إلى الشعور بالدوخة وعدم الاتزان، خاصةً عند ارتفاع درجة حرارة الطقس وفقدان قدر كبير من السوائل المخزنة بالجسم عن طريق التعرق.

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2- اضطراب ضعط الدمقد يتسبب اضطراب ضغط الدم في الجسم في الإصابة بالدوار، نتيجة عدم وصول ما يكفي من الدم المؤكسج إلى المخ في حالة انخفاض الضغط، أو ضخ كمية كبيرة من الدماء في الأوعية الدموية الواصلة إلى الدماغ في حالة ارتفاع الضغط.3- انخفاض نسبة السكر في الدمالشعور بالدوخة وعدم الاتزان أثناء الصيام، قد يكون ناتجًا عن انخفاض نسبة السكر بالدم عن المعدل الطبيعي، ولا يشترط أن يكون الشخص المصاب بالدوار مصابًا بالسكري في الأساس.4- نقص الحديدكثيرًا ما يعاني مرضى الأنيميا "فقر الدم" من الدوخة وعدم التركيز والصداع أثناء الصيام، بسبب نقص عنصر الحديد بأجسامهم، الأمر الذي يتسبب في قلة التروية الدموية الواصلة إلى المخ.اقرأ أيضًا: 9 أسباب تجعلك تشعر بالدوخة المفاجئةنصائح للتغلب عليها- شرب كمية كافية من المياه خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور، بحيث لا تقل عن 8 أكواب يوميًا.- الحرص على تناول كميات مناسبة من الفواكه والخضروات الطازجة، لمد الجسم بالاحتياج اليومي من الفيتامينات والمعادن.- عدم الإفراط في تناول المشروبات الغنية بالكافيين، ويفضل الابتعاد عن تناولها تمامًا خلال شهر رمضان.- الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم، يتراوم ما بين 6 و8 ساعات.- بالنسبة لمرضى السكري والضغط، يجب قياس السكر والضغط بصورة دورية، مع مراعاة المتابعة مع الطبيب المعالج من آنٍ لآخر خلال الشهر المبارك.- عند الشعور بالدوخة، لابد من الاستلقاء أو الجلوس، وغلق العينين، وتجنب المشي، والابتعاد عن ممارسة أي نشاط بدني، لحين زوال السبب.