هذا النبات كنز من المعادن والفيتامينات.. احرص على تناوله

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الخرشوف


قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الخرشوف يعد بمثابة طعاما خارقا؛ حيث إنه يعتبر كنزا من المعادن والفيتامينات من ناحية ويعزز عملية الأيض والهضم من ناحية أخرى.

وأوضحت الجمعية أن الخرشوف غني بالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وفيتامين B وفيتامين E وبروفيتامين A.

ويحتوي الخرشوف على مادة "سينارين"، التي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول وتعزز عمليتي الهضم والأيض.

كما يزخر الخرشوف بالألياف الغذائية، خاصة الإينولين، التي تتمتع بأهمية كبيرة لصحة الأمعاء وعملية الهضم.

ويزخر الخرشوف أيضا بمضادات الأكسدة، التي تتمتع بتأثير إيجابي على جمال البشرة، كما أنه يساعد على إدرار البول وطرد السموم من الجسم وتثبيط الالتهابات.

المصدر: د ب أ-

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