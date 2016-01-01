قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الخرشوف يعد بمثابة طعاما خارقا؛ حيث إنه يعتبر كنزا من المعادن والفيتامينات من ناحية ويعزز عملية الأيض والهضم من ناحية أخرى.
وأوضحت الجمعية أن الخرشوف غني بالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وفيتامين B وفيتامين E وبروفيتامين A.
ويحتوي الخرشوف على مادة "سينارين"، التي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول وتعزز عمليتي الهضم والأيض.
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التعليقات على هذا النبات كنز من المعادن والفيتامينات.. احرص على تناوله
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