الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

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صورة الخبر: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا
طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا

يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الخميس، معتدل خلال ساعات النهار على القاهرة والوجه البحري شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائيه صباحا والرياح معتدلة.

ويكون حالة الطقس لطيف على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية والرياح معتدلة، لكنها تنشط على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر تكون مثيرة للرمال والأتربة مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بينما يكون الطقس ما بين مائل للحرارة إلى حار على محافظات الصعيد يصاحبه شبورة مائيه صباحا على الطرق ويظل الطقس معتدل خلال ساعات الليل.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة والوجه البحري 28 للعظمى و14 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى و15 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 31 للعظمى و18 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 32 للعظمى و18 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمى 20 للصغرى.

المصدر: elbalad

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