حقيقة اختفاء كورونا فى الصيف ودور التكييف فى انتشار الفيروس .. فيديو

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وسط تفشي الفيروس ومخاوف الجميع من الإصابة بـ كورونا، فقد انتشرت مؤخرًا معلومة غير مؤكدة حول انتهاء فيروس كورونا بحلول فصل الصيف، استنادًا إلى أن الفيروس يموت مع درجات الحرارة العالية وأنه مجرد فيروس موسمي مثل الإنفلونزا.



أكد الدكتور ايمن السيد سالم رئيس قسم الصدر بطب القصر العينى فى برنامج صباحك مصرى على قناه MBCMASR2 أن الكائنات الفيروسيه تموت تحت درجة حرارة 57 إلى 59 يتحلل ويموت وغالبا أن يكون نفس الشىء عند تفاعل الفيروس مع جسم الإنسان.



لفت إلى ضرورة غلى الملابس لقتل الفيروس لأنه لا يتحمل دردة الحرارة.

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أشار إلى أن كفاءة الفيروس تقل مع درجات الحرارة ويفقد الفيروس كفاءة.اقرأ ايضًا| طبيب يحذر.. عودة الحياة الطبيعية قد يتسبب في موجة ثانية من كوروناأما عن علاقة الفيروس بتشغيل التكيفات والاصابة بفيروس كورونا وإنتقالها فى الرابط التالى .