حقيقة اختفاء كورونا فى الصيف ودور التكييف فى انتشار الفيروس .. فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › حقيقة اختفاء كورونا فى الصيف ودور التكييف فى انتشار الفيروس .. فيديو

صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

وسط تفشي الفيروس ومخاوف الجميع من الإصابة بـ كورونا، فقد انتشرت مؤخرًا معلومة غير مؤكدة حول انتهاء فيروس كورونا بحلول فصل الصيف، استنادًا إلى أن الفيروس يموت مع درجات الحرارة العالية وأنه مجرد فيروس موسمي مثل الإنفلونزا.

أكد الدكتور ايمن السيد سالم رئيس قسم الصدر بطب القصر العينى فى برنامج صباحك مصرى على قناه MBCMASR2 أن الكائنات الفيروسيه تموت تحت درجة حرارة 57 إلى 59 يتحلل ويموت وغالبا أن يكون نفس الشىء عند تفاعل الفيروس مع جسم الإنسان.

لفت إلى ضرورة غلى الملابس لقتل الفيروس لأنه لا يتحمل دردة الحرارة.

أشار إلى أن كفاءة الفيروس تقل مع درجات الحرارة ويفقد الفيروس كفاءة.

اقرأ ايضًا| طبيب يحذر.. عودة الحياة الطبيعية قد يتسبب في موجة ثانية من كورونا

أما عن علاقة الفيروس بتشغيل التكيفات والاصابة بفيروس كورونا وإنتقالها فى الرابط التالى .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حقيقة اختفاء كورونا فى الصيف ودور التكييف فى انتشار الفيروس .. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24740

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager