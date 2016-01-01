أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الحكومة تدرس الآن سيناريوهات المنظومة التعليمية بالعام الدارسي الجديد، والتي من المقرر أن تبدأ في سبتمبر المُقبل، خصوصا أن موضوع كورونا " واضح أنه قاعد ومش مشكلة وقتية".
وأضاف شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقدة الأن برئاسة الدكتور حسين عيسي لمناقشة الموازنة العامة الجديدة 2020/2021:" كل الدوشة الأن علي الثانوية العامة، ولكن السؤال الأهم الأن، هننزل ازاي المدارس في سبتمبر المُقبل، وهعمل ايه في التعليم السنة الجاية، وهنعقم الطلاب ازاي خصوصا أن بوابة التعقيم الذاتي الواحدة تكلفتها 30 ألف جنيه".
وتابع:" العالم بعد جائحة كورونا مختلف، ولكن هناك أيضا جانب إيجابي خصوصا أن المنصة الإلكترونية الآن يمكن الاستفادة منها لتقسيم العملية التعليمة من خلالها بين التعليم بالمدرسة والتعليم أون لاين وبالتالي تخفيف الضغط على الفصول والمدارس".
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التعليقات على وزير التعليم: نسعى لتركيب بوابات تعقيم بتكلفة 30 ألف جنيه.. وندرس سيناريوهات العام الجديد
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