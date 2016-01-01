وزير التعليم: نسعى لتركيب بوابات تعقيم بتكلفة 30 ألف جنيه.. وندرس سيناريوهات العام الجديد



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الحكومة تدرس الآن سيناريوهات المنظومة التعليمية بالعام الدارسي الجديد، والتي من المقرر أن تبدأ في سبتمبر المُقبل، خصوصا أن موضوع كورونا " واضح أنه قاعد ومش مشكلة وقتية".



وأضاف شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقدة الأن برئاسة الدكتور حسين عيسي لمناقشة الموازنة العامة الجديدة 2020/2021:" كل الدوشة الأن علي الثانوية العامة، ولكن السؤال الأهم الأن، هننزل ازاي المدارس في سبتمبر المُقبل، وهعمل ايه في التعليم السنة الجاية، وهنعقم الطلاب ازاي خصوصا أن بوابة التعقيم الذاتي الواحدة تكلفتها 30 ألف جنيه".



وتابع:" العالم بعد جائحة كورونا مختلف، ولكن هناك أيضا جانب إيجابي خصوصا أن المنصة الإلكترونية الآن يمكن الاستفادة منها لتقسيم العملية التعليمة من خلالها بين التعليم بالمدرسة والتعليم أون لاين وبالتالي تخفيف الضغط على الفصول والمدارس".

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وأوضح شوقي:" لو كانت جائحة فيروس كورونا تأخرت عام آخر، مكناش هنضطر لنزول طلاب الثانوية العامة للجان من الأساس". ونوه شوقي، إلى أن بنك المعرفة شهد خلال شهر مايو نحو 80 مليون مشاهدة الطلاب وأولياء الأمور لما اضطروا دخلوا علي بنك المعرفة واكتشفوا أن فيه ثروة غير مستغلة"، وهنا منظمات دولية بـ52 دولة طالبة مننا بنك المعرفة لاستخدامه بعد نجاحه في الأزمة الأخيرة.وأشار شوقي، إلى أن الأزمة الأخيرة اضطرتنا لعمل نظام جديد لتقيم نحو 15 مليون طالب، وهذا الأمر ساعدنا جدا خلال الفترة الماضية، خصوصا في زرع ثقافة جديدة داخل الطلاب لا تعتمد علي مجرد الحفظ والاجابة علي الأسئلة في الامتحان.ونوه شوقي، إلي أن هناك الآن منصفة افتراضية للتعليم داخل 55 ألف مدرسة بها فصول افتراضية ويشارك من خلالها 15 ألف طالب ومعهم على نفس المنصة أولياء الأمور والمعلمين، يتشاركون جميعا في المنظومة التعليمة "الموضوع أشبه بالفيسبوك ولكن على مستوى المدرسة، فالرهان على الناس كان جيد جدا".