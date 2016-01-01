أين المليون دولار؟.. الزمالك يعلن استياءه من معاملة كاف



نادي الزمالك نادي الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، عن فشل محاولات مسئولي نادي الزمالك، في الوصول إلى نظائرهم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.



ياتي هذا من أجل مطالبة الاتحاد الإفريقي بإرسال مستحقات النادي الأبيض لدى الكاف.



ويحق لنادي الزمالك الحصول على مبلغ 11 مليون جنيه من الاتحاد الإفريقي، يتمثل في مكافأة التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية العام الماضي والسوبر الإفريقي في شهر فبراير الماضي وكذلك التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل بدء فترة التوقف الحالية.

قد يعجبك أيضا...

وتشمل قيمة المكافأة الخاصة بالبطولتين القارتين والتأهل الإفريقي مليون دولار، وأرسل مسؤولو الكاف مؤخرًا مبلغ 4 ملايين جنيه فقط.واشار المصدر ، الى ان مجلس ادارة نادي الزمالك قام بإرسال خطابا رسميًا إلى نظائرهم في الاتحاد الإفريقي خلال الأيام الماضية لمطالبتهم بصرف المستحقات المذكورة والتعرف على طريقة استلامها.واضاف المصدر، ان هذا قبل أن يفاجئوا بأن مقر الكاف مغلق خلال الوقت الحالي، ولا يتواجد به أي مسئول، وذلك بسبب الأزمة الحالية الخاصة بانتشار فيروس كورونا وما يترتب عليها من توقف بعض الأعمال.وينتظر مجلس ادارة نادي الزمالك صرف مستحقات الاتحاد الإفريقي، في أقرب وقت ممكن من أجل الوفاء ببعض الالتزامات المالية التي تقع على عاتق النادي الأبيض.