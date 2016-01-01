5 أمور امتنع عنها ليكتمل صومك.. علي جمعة يوضح



الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق

كثير من الناس يعتقد أن الصيام هو مجرد أن يمتنع الإنسان عن الأكل والشرب والجماع فقط، إلا أن الصيام أكثر من ذلك، فهناك أيضًا صيام الجوارح مثل صوم اللسان والعين والأذن حتى يكون الصيام كاملًا ولا يفسده شئ.



وقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء بالأزهر الشريف، إن الإنسان إذا صام فهو بذلك لا يمتنع عن شهوتى البطن والفرج فقط ولكنه يمتنع عن الكلام عن الناس وعن النظر الى ما حرم الله.



وإستشهد "جمعة"، بحديث جابر بن عبدالله وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قال جابر رضي الله عنه: "إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم ودع أذى الناس وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء".

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درجات الصوم ثلاث.. تعرف عليهمقالت دار الإفتاء المصرية، إن للصوم ثلاث درجات وهما صوم العوام، وصوم الخواص، وصوم خواص الخواص.وأوضحت دار الإفتاء، أن صوم العوام: فهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، مع إرسال الجوارح في الزلات، وإهمال القلب في الغفلات، وصاحب هذا الصوم ليس له من صومه إلا الجوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».وأشار الى أن صوم الخواص: فهو إمساك الجوارح كلها عن الفضول، وهو كل ما يشغل العبد عن الوصول، وحاصله: حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة عن الاشتغال بما لا يعني، وأما صوم خواص الخواص: فهو حفظ القلب عن الالتفات لغير الرب.وأكد الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، أن حقيقة الصوم ليس مجرد ترك الطعام والشراب، بل شرع الله تعالى الصيام لأجل أن نحصِّل التقوى، ولذا كان الصيام الحقيقي هو الصيام عن المعاصي بتركها وهجرها والكف عنها، وهو صوم القلب، لا فقط صوم الجوارح.واستدل «أبو هاشم» خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة اليوم من مسجد العسال بمركز أبوحماد محافظة الشرقية، بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رواه البخاري (1804).وحذر نائب رئيس جامعة الأزهر، من تساهل بعض الناس في ارتكاب بعض المعاصي ظنًا منهم أنها لا تفسد الصوم منها الكذب والغيبة والنميمة، والغش، مستشهدًا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «الصيام جنة ما لم يخرقها، قيل: بم يخرقه؟ قال: بكذب أو غيبة».ونشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " 23 فتوى عن ما يفطر وما لا يفطر في شهر رمضان .وإلى نص الفتاوى:ما لا يفطر1) تطهير اليدين بالكحول2) الأكل والشرب ناسيًا3) التبرد بالماء4) الغسيل الكلوي5) القيء عن غير عمد6) وضع مرطب الشفاه7) نقل الدم8) بلع الريق9) غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب10) استخدام فرشاة ومعجون الاسنان من دون أن يتسرب شيء الى الجوف11) تذوق الطعام باللسان دون بلعهالعطور والروائحالمراهم والكريماتالحقن (عضل أو وريد)قطرة العينمرطبات البشرةما يفطر1) بخاخة الربو2) قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم3) التدخين4) دم الحيض والنفاس5) القيء عمدًا فى نهار رمضان6) الجماع فى نهار رمضانكما نشرت دار الإفتاء، عن ما يجوز وما لا يجوز في شهر رمضان .وإلى نص الفتاوى:1》 قراءة القرآن للمرأة الكاشفة الرأس: جائزة.2》 قراءة الأذكار للحائض والنفساء: مستحبة.3》 إفطار المرأة في نهار رمضان لإكمال عملية الحقن المجهري بناء على وصية الطبيب بذلك: جائز.4》 قضاء التراويح الفائتة بعد طلوع الفجر: جائز.5》 الإفطار للعجوز الذي لا يقوى على الصوم: جائز مع الفدية.6》 الإفطار لمريض السكر الذي يتضرر فصومه ولا يرجي شفاؤه: جائز مع الفدية.7》الإفطار للمسافر مسافرة القصر: جائز مع وجوب قضاء هذه الأيام.8》 أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله: جائز بشرط عدم الضرر.9》انقطاع دم الحيض أو النفاس للمرأة قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليها صوم اليوم، وصيامها صحيح.10》 من كان جنبًا قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليه صوم اليوم، وصيامه صحيح.11》 الإفطار يكون بتحقق غروب الشمس أو عند سماع آذان المغرب حسب توقيت البلد الموثق في النتيجة.12》 الإمساك عن الطعام والشراب عندما ينطق المؤذن " الله" في " الله أكبر" في بداية آذان الفجر.13》 مس المصحف للحائض: لا يجوز.14》 الجماع في نهار رمضان: لا يجوز.15》التدخين في نهار رمضان: لا يجوز.