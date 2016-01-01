أحمد موسى يفتح النار على صفاء الهاشم.. ويعرض صورها مع أردوغان



الإعلامي أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى

فتح الإعلامي أحمد موسى، النار على النائبة الكويتية صفاء الهاشم بعد هجومها الأخير على مصر وشعبها، مؤكدا أن هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعا.



وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر من أكثر الدول في العالم التي أعادت أبناءها العالقين من الخارج في أزمة فيروس كورونا المستجد، متابعا: "لازم صفاء تعرف أنها بتتكلم عن بلد كبيرة اسمها مصر".



وتابع: "جايز متعرفش مصر وأقول لها اسألي أهلك الكبار في السن عن مصر، وصفاء الهاشم صوت شاذ ليس لها أي علاقة بالكويت وتكره مصر ولا تحبها وهى مثل الاخوان".

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وأكمل أنه :"لا أفرق بينها وبين الاخوان أو تميم وكلهم في سلة المهملات بما فيهم هى، ولما تتكلمي يا صفاء عن مصر اتكلمي باحترام عن الدولة والشعب".وعرض الإعلامي أحمد موسى، صورا لصفاء الهاشم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.