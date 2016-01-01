تناول مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ما أكدته المملكة العربية السعودية خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، والأولى للمملكة منذ تأسيسها، ورفضها أي إجراءات، أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت المملكة خلال الاجتماع أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، والأولى للمملكة منذ تأسيسها.
وقال مجلس الوزراء السعودية إنه يطلّع على ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، من إدانة لمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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التعليقات على السعودية تدين مخططات إسرائيل لضم أراض جديدة
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