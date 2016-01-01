السعودية تدين مخططات إسرائيل لضم أراض جديدة



السعودية تدين مخططات إسرائيل السعودية تدين مخططات إسرائيل

تناول مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ما أكدته المملكة العربية السعودية خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، والأولى للمملكة منذ تأسيسها، ورفضها أي إجراءات، أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت المملكة خلال الاجتماع أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، والأولى للمملكة منذ تأسيسها.



وقال مجلس الوزراء السعودية إنه يطلّع على ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، من إدانة لمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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إلى ذلك، جددت المملكة العربية السعودية، إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع في بئر العبد بسيناء.وأكد المجلس تضامن السعودية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والوقوف إلى جانبها في حربها على الإرهاب".وبعث العاهل السعودي الملك سلمان يوم الجمعة الماضي، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من استشهاد وإصابات.