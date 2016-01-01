صور ترصد حريق محل زيوت شارع البحر الأعظم بالجيزة

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صورة الخبر: حريق محل زيوت شارع البحر الأعظم بالجيزة
حريق محل زيوت شارع البحر الأعظم بالجيزة

رصدت كاميرا صدى البلد صورا للحريق الذي أشتعل داخل محل الزيوت في شارع البحر الأعظم بالجيزة.

فيما تجرى وحدات الحماية المدنية، بواسطة 40 سيارة إطفاء مجهودات لمحاولة السيطرة على الحريق الضخم.

وكانت تمكنت الأجهزة الامنية برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من السيطرة على حريق في محل زيوت بشارع البحر الأعظم.

صورة الخبر: حريق محل زيوت شارع البحر الأعظم بالجيزة

صورة الخبر: حريق محل زيوت شارع البحر الأعظم بالجيزة

صورة الخبر: حريق محل زيوت شارع البحر الأعظم بالجيزة

المصدر: elbalad

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