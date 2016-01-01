كشف الإعلامي إسلام صادق، عن إنهاء مسئولي نادي الزمالك تفاصيل اتفاق تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض.
وقال "صادق" فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "مسئولو الزمالك أنهوا كافة تفاصيل تجديد عقد كارتيرون فى الفترة المقبلة، وتمت الموافقة على كل شيء بين المدير الفني وإدارة القلعة البيضاء".
وأضاف: "كارتيرون يرغب فى البقاء مع فريق الزمالك ويشعر بالارتياح والمعاملة الجيدة من جانب مسؤولي نادي الزمالك.
وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة من الجهاز الطبي للنادي الأبيض، إعداد ملف طبي لكل لاعب على حدة خلال الفترة الحالية.
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التعليقات على إسلام صادق: الزمالك ينهي كافة التفاصيل لتجديد عقد كارتيرون
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