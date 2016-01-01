إسلام صادق: الزمالك ينهي كافة التفاصيل لتجديد عقد كارتيرون



كارتيرون كارتيرون

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن إنهاء مسئولي نادي الزمالك تفاصيل اتفاق تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض.



وقال "صادق" فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "مسئولو الزمالك أنهوا كافة تفاصيل تجديد عقد كارتيرون فى الفترة المقبلة، وتمت الموافقة على كل شيء بين المدير الفني وإدارة القلعة البيضاء".



وأضاف: "كارتيرون يرغب فى البقاء مع فريق الزمالك ويشعر بالارتياح والمعاملة الجيدة من جانب مسؤولي نادي الزمالك.



وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة من الجهاز الطبي للنادي الأبيض، إعداد ملف طبي لكل لاعب على حدة خلال الفترة الحالية.

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أتي هذا للتعرف على حالة كل لاعب ومدى احتياجه لزيادة المعدل البدني من عدمه.الجدير بالذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون ألزم لاعبي الزمالك بخوض تدريبات منزلية خلال فترة التوقف، للحفاظ على لياقتهم البدنية وتجنب زيادة أوزانهم والاستعداد قدر الإمكان تحسبًا لعودة النشاط في أي وقت.وتشهد الفترة الحالية تجميد النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشار المصدر إلى أن المدير الفني طلب مع الجهاز الطبي للزمالك أن يتضمن الملف الحالة البدنية للاعبين وأوزانهم.