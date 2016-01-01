

انفجار ضخم في العاصمة الليبية طرابلس انفجار ضخم في العاصمة الليبية طرابلس

سمع دوي انفجار ضخم في العاصمة الليبية طرابلس الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق ومليشياتها.



وقالت "روسيا اليوم" إن أصوات الانفجارات ناجمة عن انفجار مخزن للذخيرة بمنطقة خاص باليليشيات بالشارع الغربي غرب طرابلس.



وأضافت أن أصوات الرصاص تسمع بوضوح من عدة مناطق في المدينة، بحسب ما نقله شهود عيان.

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فيما قالت وسائل إعلام إن الانفجار الضخم في وسط العاصمة الليبية بمخزن للذخائر في منطقة قرجي.