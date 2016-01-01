سمع دوي انفجار ضخم في العاصمة الليبية طرابلس الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق ومليشياتها.
وقالت "روسيا اليوم" إن أصوات الانفجارات ناجمة عن انفجار مخزن للذخيرة بمنطقة خاص باليليشيات بالشارع الغربي غرب طرابلس.
وأضافت أن أصوات الرصاص تسمع بوضوح من عدة مناطق في المدينة، بحسب ما نقله شهود عيان.
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