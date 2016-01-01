كشف حلمي طولان المدير الفني لنادي انبي عن موقفه من عودة بطولة الدوري الممتاز.
وقال طولان خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إنه يرغب بشدة أن يعود الدوري الممتاز وتقام مبارياته بشكل طبيعي.
وأضاف طولان أن تناول الأزمة من اتحاد الكرة بعيد جداََ عن الاحترافيه وطريقة التعامل مع الموقف سئ للغاية.
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التعليقات على حلمي طولان يهاجم اتحاد الكرة بسبب التعامل مع أزمة توقف الدوري
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