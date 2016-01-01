حلمي طولان يهاجم اتحاد الكرة بسبب التعامل مع أزمة توقف الدوري



حلمي طولان حلمي طولان

كشف حلمي طولان المدير الفني لنادي انبي عن موقفه من عودة بطولة الدوري الممتاز.



وقال طولان خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إنه يرغب بشدة أن يعود الدوري الممتاز وتقام مبارياته بشكل طبيعي.



وأضاف طولان أن تناول الأزمة من اتحاد الكرة بعيد جداََ عن الاحترافيه وطريقة التعامل مع الموقف سئ للغاية.

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وصرح المدير الفني لإنبي، أن تصريح عمرو الجنايني بثلاث اسابيع للاعبين فترة اعدا، سيشكل أزمة كبيرة في الاصابات وعدم الاستعداد بشكل جيد.وتابع: أقل من ٦ اسابيع لن يستطيع اللاعبين الذين في فترة راحة منذ شهرين.وأضاف طولان، الحالة الفنية والبدنية للاعبي انبي حالياََ هي ١٠٪ وأحتاج لوصولها على الأقل إلى ٨٥٪ حتى نستطيع استكمال الدوري.