الزمالك وبيراميدز يتصارعان على ضم مهاجم المصري

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الزمالك وبيراميدز

أكدت تقارير تليفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن نادي الزمالك يصارع نادي بيراميدز، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الفلسطيني محمود وادي، مهاجم النادي المصري البورسعيدي.

وذكر يحيى حمزة، مقدم برنامج "60 دقيقة"، أن نادي بيراميدز، دخل في صراع مع نادي الزمالك لضم محمود وادي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشار إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون، مقتنع بقدرات وادي، ويريد ضمه في الميركاتو الصيفي القادم لتعزيز خط هجومه إلى جانب مصطفى محمد، موضحا أن إدارة النادي ستسعى لاستغلال حصول اللاعب على الجنسية المصرية؛ من أجل ضمه وعدم احتسابه كواحد من اللاعبين المحترفين.

يذكر أن مباريات الدوري تم إيقافها وتأجيلها لمنتصف شهر مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

المصدر: elbalad

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