تعليم مطروح تقرر تشكيل لجنة بكل مدرسة لاستلام أبحاث الطلاب



وزارة التربية والتعليم بمطروح وزارة التربية والتعليم بمطروح

أصدر الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، أمرا إداريا لمديري الإدارات التعليمية بالمراحل الابتدائية والإعدادية لتشكيل لجان لاستلام المشروعات البحثية للطلاب.



وقال "النيلي" إن اللجنة تشكل بكل مدرسة برئاسة مديرها وعضوية كل من وكيل المدرسة ومسئول التطوير ومعلم الحاسب الآلي ومسئول الأمن وعضوين آخرين ممن يراه المدير مناسبا مع الالتزام الكامل باتباع الإجراءات الوقائية.



وشدد علي تنظيم جدول داخلي خاص بكل مدرسة لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب بكل صف علي حدة لتجنب حدوث زحام أو تكدس داخل المؤسسة التعليمية.

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وأكد "النيلي" ضرورة استلام الأبحاث ورقيا بخط اليد أو مطبوعة علي الكمبيوتر من الطلاب الذين لم يستطيعوا رفعها علي منصة أدمودو وذلك داخل مظروف مغلق مكتوبا عليه بيانات الطالب والتي تشمل الكود التعريفي الخاص به والصف الدراسي مع توضيح الفئة التابع لها الطالب إذا كان من طلاب المنازل أو الدمج.وأشار إلي ضرورة تجهيز أماكن مناسبة مخصصة لاستراحة الطلاب وأولياء الأمور مع الالتزام التام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد مع اتباع كافة اشتراطات السلامة المهنية مع إلزام جميع معلمي كل مدرسة وأولياء الأمور والطلاب بارتداء للكمامات حال التواجد داخل المؤسسة التعليمية.كما وجه لمديري المدارس بالتنبيه علي المعلمين بعدم استخدام منصات التواصل الاجتماعي و الصفحات العامة لمناقشة الإجراءات الخاصة بالعملية التعليمية وخاصة كيفية استلام المشاريع البحثية و اعلان النتائج حيث أن الاستفسارات بهذا الأمر لها مساراتها القانونية، مؤكدًا أن عدم الالتزام بهذه القواعد يؤدي الى اثارة البلبلة في الرأي العام ويعرض المعلمين إلى المساءلة القانونية.