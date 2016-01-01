عميدة حاسبات القاهرة: تسليم المشروعات البحثية بعد عيد الفطر



كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

قالت الدكتور إيمان ثروت عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إن الكلية أرسلت جميع موضوعات الرسائل البحثية، التي يقيم فيها الطلاب للجامعة، لافتة إلى أن إعلانها للطلاب سيكون يوم الخميس المقبل.



وأضافت إيمان، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الكلية ستقوم أيضا بنشر قواعد وآليات الأبحاث يوم الخميس، لافتة إلى أنه بعد هذا اليوم يبدأ الطلاب في إعداد البحث.



وأشارت عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى أن من المفترض إعلان جدول تسليم الأبحاث وطرق التسليم الفترة القادمة، مرجحة أنه سيكون بعد عيد الفطر المبارك، وذلك لإعطاء فرصة للطلاب تسليم الأبحاث.