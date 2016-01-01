وصفة مذهلة وسريعة للتخلص من تشققات الجلد



تشققات الجلد تشققات الجلد

تعانى الكثير من السيدات من مشكلة تشققات و جفاف الجلد مما يؤثر على الشكل الخارجى للجسم بالسلب، بالأخص فى فترة الحمل تعانى السيدات من مشكلة تشققات الجلد.



وقدمت الدكتورة سهام سوقية، استشاري تغذية، وصفة مذهلة وسريعة تساعدك فى التخلص من مشكلة تشققات الجلد و ترطيبه.



مكونات وصفة التخلص من تشققات الجلد

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ملعقة من زيت جونسون٢ ملعقة من زبدة الشياطريقة استخدام وصفة التخلص من تشققات الجلدلا تخلطي المكونات سويا .. وانما ادهني واحد صباحا واخر مساءينصح باستخدامه بعد كل استحمام و استخدام كمية بسيطةوأوضحت أنه للتخفيف من التشققات و ترطيب الجلد بالنسبة للسيدات الحوامل؛ ابدأي من الشهر الثالث، وحافظي على استخدام هذا المرطب بشكل مستمر لكى تحصلى على نتيجة أفضل.