تعانى الكثير من السيدات من مشكلة تشققات و جفاف الجلد مما يؤثر على الشكل الخارجى للجسم بالسلب، بالأخص فى فترة الحمل تعانى السيدات من مشكلة تشققات الجلد.
وقدمت الدكتورة سهام سوقية، استشاري تغذية، وصفة مذهلة وسريعة تساعدك فى التخلص من مشكلة تشققات الجلد و ترطيبه.
مكونات وصفة التخلص من تشققات الجلد
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على وصفة مذهلة وسريعة للتخلص من تشققات الجلد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق