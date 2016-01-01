شاهد .. كيف يؤثر إرتفاع ضغط الدم على عضلة القلب

قال الدكتور جمال شعبان ، استشاري أمراض القلب ، وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، ان القلب في الطبيعي يكون حجمه يماثل حجم قبضة اليد.
واضاف شعبان، في منشور خاص له عبر حسابه الرسمية على الفيس بوك: " إن ارتفاع ضغط الدم يمكن ان يؤدي الى تضخم عضلة القلب، وهو ما يزيد من حجمه بشكل غير طبيعي".
وتابع شعبان: " تضخم عضلة القلب هو اثر غير فسيولوجي، وهو ما يجعل القلب يبدو متمددا ومترهلا، وواهنا وضعيفا، وهو الامر الذي يتسبب في اصابة مريض تضخم عضلة القلب بحالة هبوط، وفشل قلبي.
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