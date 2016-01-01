شاهد .. كيف يؤثر إرتفاع ضغط الدم على عضلة القلب

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تضخم عضلة القلب


قال الدكتور جمال شعبان ، استشاري أمراض القلب ، وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، ان القلب في الطبيعي يكون حجمه يماثل حجم قبضة اليد.

واضاف شعبان، في منشور خاص له عبر حسابه الرسمية على الفيس بوك: " إن ارتفاع ضغط الدم يمكن ان يؤدي الى تضخم عضلة القلب، وهو ما يزيد من حجمه بشكل غير طبيعي".

وتابع شعبان: " تضخم عضلة القلب هو اثر غير فسيولوجي، وهو ما يجعل القلب يبدو متمددا ومترهلا، وواهنا وضعيفا، وهو الامر الذي يتسبب في اصابة مريض تضخم عضلة القلب بحالة هبوط، وفشل قلبي.

ونوه جمال شعبان، على ضرورة الاهتمام بمعدل ضغط الدم، ومتابعته باستمرار ، والاستشارة في حالة ارتفاع ضغط الدم الطبيب المختص، وذلك لتجنب تضخم عضلة القلب، والإصابة بفشل قلبي.

المصدر: elbalad

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