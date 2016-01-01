طريقة عمل قمر الدين بالكاسترد ..فيديو



قمر الدين بالكاسترد قمر الدين بالكاسترد

نقدم لكم طريقة عمل قمر الدين بالكاسترد بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا" على قناة "سي بي سى سفرة".

مقادير قمر الدين بالكاسترد

قمر الدين

كاسترد



نشا

لبن

سكر

مكسرات مشكلة



- طريقة عمل قمر الدين بالكاسترد

* أذيبي قمر الدين في الماء المغلي ثم ضيفي النشا وقلبيهم جيدا حتى يصبح مثل المهلبية

* قومي بوضع اللبن في وعاء اخر ثم بودرة الكاسترد ثم ضيفي السكر وقلبيه جيدا حتى يصبح بنفس قوام المهلبية

* في كاس التقديم ضعى طبقة من الكاسترد وطبقة من القمر الدين

* اتركيها لتبرد وزينيها بالمكسرات وقدميها

