طريقة عمل قمر الدين بالكاسترد ..فيديو

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل قمر الدين بالكاسترد ..فيديو

صورة الخبر: قمر الدين بالكاسترد
قمر الدين بالكاسترد

نقدم لكم طريقة عمل قمر الدين بالكاسترد بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا" على قناة "سي بي سى سفرة".
مقادير قمر الدين بالكاسترد
قمر الدين
كاسترد

نشا
لبن
سكر
مكسرات مشكلة

- طريقة عمل قمر الدين بالكاسترد
* أذيبي قمر الدين في الماء المغلي ثم ضيفي النشا وقلبيهم جيدا حتى يصبح مثل المهلبية
* قومي بوضع اللبن في وعاء اخر ثم بودرة الكاسترد ثم ضيفي السكر وقلبيه جيدا حتى يصبح بنفس قوام المهلبية
* في كاس التقديم ضعى طبقة من الكاسترد وطبقة من القمر الدين
* اتركيها لتبرد وزينيها بالمكسرات وقدميها

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل قمر الدين بالكاسترد ..فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
32094

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager