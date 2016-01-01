أسهل طريقة لـ عمل فخذة فى الفرن.. زى المحلات.. فيديو

طريقة عمل فخذة ضأن بالقراصيا* تخلط جميع المكونات عدا البصل والقراصيا.* تتبل الفخذة بالتتبيلة ثم تزج بالفرن مع البصل والقراصيا على درجة حرارة عالية حتى تأخذ لونًا ثم تغطى بالفويل وتترك على درجة حرارة متوسطة حتى تمام التسوية وتقدم بالهنا.

أضف هذا الخبر إلى موقعك:



إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك