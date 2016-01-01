أسهل طريقة لـ عمل فخذة فى الفرن.. زى المحلات.. فيديو

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فخذة ضأن بالقراصيا


نقدم لكم طريقة عمل فخذة ضأن بالقراصيا بخطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سقرة.

مقادير فخذة ضأن بالقراصيا
فخذة ضأن
3 بصل مقطع أرباع
ملح – فلفل
ملعقة صغيرة قرفة
نصف ملعقة صغيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة جوزة الطيب
ملعقة صغيرة حبهان مطحون
ملعقة صغيرة بهارات
ربع كوب ليمون
2 طماطم مقطعة أو مبشورة قراصيا

طريقة عمل فخذة ضأن بالقراصيا
* تخلط جميع المكونات عدا البصل والقراصيا.
* تتبل الفخذة بالتتبيلة ثم تزج بالفرن مع البصل والقراصيا على درجة حرارة عالية حتى تأخذ لونًا ثم تغطى بالفويل وتترك على درجة حرارة متوسطة حتى تمام التسوية وتقدم بالهنا.

المصدر: elbalad

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