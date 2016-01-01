أسهل طريقة لـ عمل فخذة فى الفرن.. زى المحلات.. فيديو

نقدم لكم طريقة عمل فخذة ضأن بالقراصيا بخطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سقرة.
مقادير فخذة ضأن بالقراصيا
فخذة ضأن
3 بصل مقطع أرباع
ملح – فلفل
ملعقة صغيرة قرفة
نصف ملعقة صغيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة جوزة الطيب
ملعقة صغيرة حبهان مطحون
ملعقة صغيرة بهارات
ربع كوب ليمون
2 طماطم مقطعة أو مبشورة قراصيا
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