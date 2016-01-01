طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل.. فيديو



طريقة عمل عجينة القطايف طريقة عمل عجينة القطايف

تعتبر القطايف أحد أهم الأطعمة بعد الإفطار في رمضان، وهي حلوى يفضلها الكبار والأطفال أيضا،

وإن كنت تتساءلين عن كيفية تحضير عجينة القطايف في المنزل، قدمت الشيف هالة فهمي على قناة صدى البلد طريقة بسيطة لتحضير عجينة القطايف



وقت التحضير: 30 دقيقة

وقت الطهي: 30 دقيقة

تكفي : 6 اشخاص



وبمكن تقديم القطايف محشوة بالشوكولاتة او بحشو المكشرات مع الشربات اللذيذ، وتقديمها بعد لإفطار مباشرة كأحد حلوي رمضان الشهيرة، والتي تعد من أبرز طقوس شهر رمضان، وإليكم طريقة عمل عجينة القطايف بالتفصيل..

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طريقة عمل عجينة القطايف :مقادير طريقة عمل عجينة القطايف :2 كوب دقيق2 كوب ماءملعقة صغيرة خميرةملعقة صغيرة سكررشة ملحطريقة عمل عجينة القطايف :1- فى الخلاط أو بإستخدام المضرب الكهربائى نقوم بخلط المقادير جيدا، ونتأكد من عدم وجود أى " كتل أو كور في الخليط ، وإذا وجدنا نقوم بتصفية الخليط .2- يترك الخليط حتى يختمر لمدة ساعة ثم توضع طاسة تيفال على نار هادئة، وتدهن بقليل من الزيت.3- نصب العجينة " بالكبشة" فى الطاسة وتترك حتى تسوى وتقلب وحتى تظهر ثقوب فى العجين ، وبذلك تكون نضجت4- ثم يتم حشو القطايف بالحشو المراد وضعه وقليها في زيت غزير، ووضعها في السيرب أو الشربات.