طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل.. فيديو

تعتبر القطايف أحد أهم الأطعمة بعد الإفطار في رمضان، وهي حلوى يفضلها الكبار والأطفال أيضا،
وإن كنت تتساءلين عن كيفية تحضير عجينة القطايف في المنزل، قدمت الشيف هالة فهمي على قناة صدى البلد طريقة بسيطة لتحضير عجينة القطايف
وقت التحضير: 30 دقيقة
وقت الطهي: 30 دقيقة
تكفي : 6 اشخاص
وبمكن تقديم القطايف محشوة بالشوكولاتة او بحشو المكشرات مع الشربات اللذيذ، وتقديمها بعد لإفطار مباشرة كأحد حلوي رمضان الشهيرة، والتي تعد من أبرز طقوس شهر رمضان، وإليكم طريقة عمل عجينة القطايف بالتفصيل..
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