كشف الإعلامي يحيي حمزة عن قرار رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برحيل بعض اللاعبين خلال الموسم المقبل.
وأضاف يحيي حمزة خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن رينية فايلر استقر على رحيل 10 لاعبين خلال الموسم المقبل.
وأكد أن رينيه فايلر استقر على رحيل صالح جمعة وليد أزارو بالاضافة الي اللاعبين الذي تم الاستغناء عنهم خلال الفترة الماضية.
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التعليقات على أبرزهم صالح جمعة ووليد أزارو .. فايلر يستقر على رحيل 10 لاعبين من الأهلي
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