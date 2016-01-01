أبرزهم صالح جمعة ووليد أزارو .. فايلر يستقر على رحيل 10 لاعبين من الأهلي



فايلر فايلر

كشف الإعلامي يحيي حمزة عن قرار رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برحيل بعض اللاعبين خلال الموسم المقبل.



وأضاف يحيي حمزة خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن رينية فايلر استقر على رحيل 10 لاعبين خلال الموسم المقبل.



وأكد أن رينيه فايلر استقر على رحيل صالح جمعة وليد أزارو بالاضافة الي اللاعبين الذي تم الاستغناء عنهم خلال الفترة الماضية.

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وأوضح أن مجلس إدارة النادي الأهلي سيوافق على قرار رينيه فايلر برحيل اللاعبين من أجل التعاقد مع صفقات آخري لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل .وتابع:" مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لديه قناعة كبيره تجاه المدير الفني للفريق ويوافق على كافة قراراته من أجل تدعيم صفوف الفريق والتتويج بالبطولات .