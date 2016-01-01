شاهد .. القوات البحرية تستعرض قوتها الحديثة أثناء استقبالها أحدث غواصة تقليدية في العالم

آخر الأخباراخبار مصر › شاهد .. القوات البحرية تستعرض قوتها الحديثة أثناء استقبالها أحدث غواصة تقليدية في العالم

صورة الخبر: الغواصة s43
الغواصة s43

ينشر موقع صدى البلد فيديو وصول الغواصة s43 لقاعدة الإسكندرية البحرية وانضمامها للأسطول البحري المصري، حيث شهد الوصول استعراض بحري كبير للقوات البحرية، أظهرت فيه امكانيات القوات البحرية الحديثة، والتي تساهم في حماية الأمن القومي المصري والمصالح الاقتصادية المصرية.

وتتميز الغواصة من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم وسرعة إبحار عالية، ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، بالإضافة إلى أن الغواصة تم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومى المصرى.

وقامت الغواصة (S43) بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد .. القوات البحرية تستعرض قوتها الحديثة أثناء استقبالها أحدث غواصة تقليدية في العالم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
70921

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager