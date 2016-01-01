شاهد .. القوات البحرية تستعرض قوتها الحديثة أثناء استقبالها أحدث غواصة تقليدية في العالم



الغواصة s43 الغواصة s43

ينشر موقع صدى البلد فيديو وصول الغواصة s43 لقاعدة الإسكندرية البحرية وانضمامها للأسطول البحري المصري، حيث شهد الوصول استعراض بحري كبير للقوات البحرية، أظهرت فيه امكانيات القوات البحرية الحديثة، والتي تساهم في حماية الأمن القومي المصري والمصالح الاقتصادية المصرية.



وتتميز الغواصة من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم وسرعة إبحار عالية، ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، بالإضافة إلى أن الغواصة تم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومى المصرى.



وقامت الغواصة (S43) بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن.

