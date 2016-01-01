بدأت أول مذيعة آلية (روبوت) في سوريا إلقاء نشرات الأخبار وبثلاث لغات على مستوى إذاعات «إف إم» في إذاعة «ريان إف إم»، وقال موقع «الوطن أون لاين» أنها الخطوة الأولى من نوعها في الإعلام وعلى مستوى إذاعات الـ«إف إم».
ووفقا لـ«روسيا اليوم»، فقد أطلقت إذاعة «ريان إف إم» أول تقديم لنشرة أخبار بواسطة مذيعة آلية (روبوت) وبثلاث لغات (العربية – الإنكليزية- الإسبانية) وذلك تماشيا مع إجراءات الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا
ونقل الموقع عن رئيس مجلس إدارة الإذاعة مثنى أبوصالح تأكيده أن تقديم نشرة الأخبار عبر مذيعة آلية يأتي تماشياً مع توجيهات وزارة الصحة والالتزام بالحجر المنزلي وعدم قدرة المذيعات على الحضور للإذاعة نتيجة الظروف الراهنة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بسبب كورونا.. أول مذيعة آلية في سوريا بثلاث لغات تبدأ العمل عبر الإذاعات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق