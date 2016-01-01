تويوتا تطور سياراتها للاستخدام في خطوط الدفاع الأولى لمواجهة "كورونا".

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صورة الخبر: تويوتا تطور سياراتها للاستخدام في خطوط الدفاع الأولى لمواجهة "كورونا".
تويوتا تطور سياراتها للاستخدام في خطوط الدفاع الأولى لمواجهة "كورونا".

قامت شركة تويوتا اليابانية الرائدة فى صناعة السيارات مؤخرا بتعديل عدد من موديلات سياراتها وتجهيزها طبيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا في اليابان.

وبحسب صحيفة "Saudi Auto" المتخصصة في موضوعات السيارات، فقد قامت الشركة اليابانية بتعديلات على طراز Hiace لتستخدم كعربات إسعاف فائقة التجهيز، للمساعدة في خطوط الدفاع الأولى لمواجهة كورونا.

كما قامت الشركة بعزل تام بين الكابينة الخلفية للسيارات ومقصورة القيادة الأمامية للحفاظ على سلامة المسُعفين.

وتبرعت تويوتا بهذه السيارات المجهزة، لمستشفى جامعة Showa University Hospital بمدينة طوكيو، ضمن مبادرتها التي أطلقت عليها اسم Kokoro Hakobu Project التي تكرس من خلالها جميع إمكانياتها لمواجهة تفشي كورونا.

وتأتي هذه الخطوة من شركة تويوتا بعد تفشي فيروس كورونا في اليابان ووصول عدد الحالات المؤكدة هناك لأكثر من 14 ألف حالة، ووصول عدد الوفيات لـ455 حالة وفاة.

صورة الخبر: تويوتا تطور سياراتها للاستخدام في خطوط الدفاع الأولى لمواجهة "كورونا".

صورة الخبر: تويوتا تطور سياراتها للاستخدام في خطوط الدفاع الأولى لمواجهة "كورونا".

المصدر: مصراوى

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