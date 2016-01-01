قامت شركة تويوتا اليابانية الرائدة فى صناعة السيارات مؤخرا بتعديل عدد من موديلات سياراتها وتجهيزها طبيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا في اليابان.
وبحسب صحيفة "Saudi Auto" المتخصصة في موضوعات السيارات، فقد قامت الشركة اليابانية بتعديلات على طراز Hiace لتستخدم كعربات إسعاف فائقة التجهيز، للمساعدة في خطوط الدفاع الأولى لمواجهة كورونا.
كما قامت الشركة بعزل تام بين الكابينة الخلفية للسيارات ومقصورة القيادة الأمامية للحفاظ على سلامة المسُعفين.
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التعليقات على تويوتا تطور سياراتها للاستخدام في خطوط الدفاع الأولى لمواجهة "كورونا".
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