اليوم.. صرف معاشات شهر مايو لمن يتقاضى حتى ألفي جنيه

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › اليوم.. صرف معاشات شهر مايو لمن يتقاضى حتى ألفي جنيه

صورة الخبر: اليوم.. صرف معاشات شهر مايو لمن يتقاضى حتى ألفي جنيه
اليوم.. صرف معاشات شهر مايو لمن يتقاضى حتى ألفي جنيه

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء صرف معاشات شهر مايو لمن يتقاضون أكثر من ألف جنيه وحتى ألفي جنيه.

وكانت الوزارة قد قسمت موعد صرف المعاشات وبدأت يوم الأحد الماضي الصرف لمن يتقاضون أقل من ألف جنيه في مكاتب التأمينات والبريد.

ومنذ يوم الجمعة الماضية صرفت بدأت الوزارة صرف جميع المعاشات عبر ماكينة الصراف الآلي.

وبدأ اليوم أصحاب المعاشات ممن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، صرف معاشات اليوم وغدًا الأربعاء.

المصدر: مصراوى

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اليوم.. صرف معاشات شهر مايو لمن يتقاضى حتى ألفي جنيه

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
69958

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager