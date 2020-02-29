بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء صرف معاشات شهر مايو لمن يتقاضون أكثر من ألف جنيه وحتى ألفي جنيه.
وكانت الوزارة قد قسمت موعد صرف المعاشات وبدأت يوم الأحد الماضي الصرف لمن يتقاضون أقل من ألف جنيه في مكاتب التأمينات والبريد.
ومنذ يوم الجمعة الماضية صرفت بدأت الوزارة صرف جميع المعاشات عبر ماكينة الصراف الآلي.
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التعليقات على اليوم.. صرف معاشات شهر مايو لمن يتقاضى حتى ألفي جنيه
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