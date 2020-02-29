

أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور اليوم 5 مايو أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور اليوم 5 مايو

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الثلاثاء ٥ مايو 2020، حالة من الاستقرار في الثاني عشر من أيام شهر رمضان المبارك.







وتنشر «بوابة أخبار اليوم» الأسعار كالتالي: يتراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 2.5 و4.5 جنيه، والبرتقال الصيفي 3.25 و7 جنيه، أما البرتقال "أبوسرة" تراوح سعره ما بين 4 و10 جنيهات، واليوسفي ما بين 4 و9 جنيهات للكيلو، والليمون البلدي سجل ما بين 4 و11 جنيها للكيلو.

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ووصل سعر تفاح المصري بين 5 إلى 10 جنيهات، والتفاح الأمريكي ما بين 17 و23 جنيها، والكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلو بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيها.