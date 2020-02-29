شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور، اليوم الثلاثاء ٥ مايو 2020، حالة من الاستقرار في الثاني عشر من أيام شهر رمضان المبارك.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» الأسعار كالتالي: يتراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 2.5 و4.5 جنيه، والبرتقال الصيفي 3.25 و7 جنيه، أما البرتقال "أبوسرة" تراوح سعره ما بين 4 و10 جنيهات، واليوسفي ما بين 4 و9 جنيهات للكيلو، والليمون البلدي سجل ما بين 4 و11 جنيها للكيلو.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 5 مايو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق