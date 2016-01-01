بشرى سارة لجمهور الزمالك.. فرجاني ساسي وأوناجم مستمرون مع الفريق..فيديو



فرجاني ساسي وأوناجم فرجاني ساسي وأوناجم

قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تم التعاقد مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول نظرا لامتلاكه المزيد من الخبرات والإمكانيات.



وأضاف حمادة أنور خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس 2"، أن الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق الأول رحل عن الفريق دون افتعال أزمات .



وأوضح أن باتريس كارتيرون تولي قيادة النادي الأهلي في ظل صعبة للغاية لذلك لم يتمكن من تحقيق إنجازات مع الفريق معلقا :" كارتيرون ليس لديه مطالب داخل الزمالك ويأمل في تحقيق كافة البطولات مع الفريق".

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وكشف حمادة أنور حقيقة تدخل باتريس كارتيرون في تعديل عقود اللاعبين قائلا :" كارتيرون لا يتدخل في الشأن الإدراي الخاص بشئون اللاعبين".وأكد حمادة أنور أن ثنائي الفريق " فرجاني ساسي وأناجم مستمرون مع القلعة البيضاء حتي الموسم المقبل، مشيرا إلي تسديد كافة حقوق اللاعبين والعاملين في كافة الأوقات .وأوضح حمادة أنور أن الزمالك ليس لديه أزمة في عودة الدوري المصري من جديد في حالة موافقة الدوري على استئناف الدوري المصري .