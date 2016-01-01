بشرى سارة لجمهور الزمالك.. فرجاني ساسي وأوناجم مستمرون مع الفريق..فيديو

قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تم التعاقد مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول نظرا لامتلاكه المزيد من الخبرات والإمكانيات.
وأضاف حمادة أنور خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس 2"، أن الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق الأول رحل عن الفريق دون افتعال أزمات .
وأوضح أن باتريس كارتيرون تولي قيادة النادي الأهلي في ظل صعبة للغاية لذلك لم يتمكن من تحقيق إنجازات مع الفريق معلقا :" كارتيرون ليس لديه مطالب داخل الزمالك ويأمل في تحقيق كافة البطولات مع الفريق".
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