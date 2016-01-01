توقعات بارتفاع الوفيات بـ كورونا في أمريكا إلى 135 ألفا بحلول أغسطس

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أعرب معهد المقاييس والتقديرات الصحية بجامعة واشنطن الأمريكية عن توقعه بوصول حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة لـ 135 ألف حالة، بحلول أغسطس المقبل.



وأشار المعهد إلى أن التوقعات الجديدة تعكس ارتفاع كثافة تنقلات الناس وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، الذي من المرتقب أن ينطلق في 31 ولاية أمريكية منذ 11 مايو.



ولفت المعهد الأمريكي إلى أن الاتصالات المتزايدة بين الناس على خلفية فتح الاقتصاد وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي ستؤدي إلى ارتفاع وتيرة انتشار الإصابات الجديدة.

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وتتفوق حصيلة الوفيات في التوقعات الجديدة بنحو مرتين على عدد الوفيات الذي تم التنبؤ به في التقدير السابق للمعهد والذي صدر في أواسط أبريل الماضي.وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ1209702 حالة وحصيلة الوفيات جراءه بـ69476 حالة.