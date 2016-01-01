أعرب معهد المقاييس والتقديرات الصحية بجامعة واشنطن الأمريكية عن توقعه بوصول حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة لـ 135 ألف حالة، بحلول أغسطس المقبل.
وأشار المعهد إلى أن التوقعات الجديدة تعكس ارتفاع كثافة تنقلات الناس وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، الذي من المرتقب أن ينطلق في 31 ولاية أمريكية منذ 11 مايو.
ولفت المعهد الأمريكي إلى أن الاتصالات المتزايدة بين الناس على خلفية فتح الاقتصاد وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي ستؤدي إلى ارتفاع وتيرة انتشار الإصابات الجديدة.
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التعليقات على توقعات بارتفاع الوفيات بـ كورونا في أمريكا إلى 135 ألفا بحلول أغسطس
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