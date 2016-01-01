بدون حرمان.. 5 حلويات صحية ومنخفضة السعرات الحرارية في رمضان



حلويات صحية ومنخفضة السعرات الحرارية في رمضان حلويات صحية ومنخفضة السعرات الحرارية في رمضان

تمتاز حلويات رمضان بأنها دسمة وغنية بالسعرات الحرارية، لكن إذا كنت تبحث عن فقدان الوزن في رمضان، احرص على استبدالها ببعض أنواع من الحلوى، التي تقدم فوائد صحية للجسم، وفي نفس الوقت تحتوي على سعرات حرارية منخفضة.







يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز الحلويات الصحية التي تساعد على فقدان الوزن خلال شهر رمضان، وفقًا لموقع "Prevention".

قد يعجبك أيضا...

1-قطعة شوكولاتةيجب الحرص على اختيار الشوكولاتة التي تحتوي على 70% من الكاكاو، حيث تعد غنية بمضادات الأكسدة (الفلافونيدات)، والتي تساعد على تعزيز صحة القلب وفقدان الوزن بشكل صحي.2-زبادي بالعسل والفواكهيمكن تناول كوب من الزبادي المحلى بالعسل، مع إضافة بعض الفواكه الطازجة إليه، وبالتالي يحصل الجسم على العديد من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والفيتامينات، وذلك دون اكتساب المزيد من السعرات الحرارية التي تساهم في السمنة وزيادة الوزن.3-كوب من المكسراتتعتبر المكسرات من الأطعمة الغنية بالدهون الصحية، والتي تساعد على خسارة الوزن بشكل مثالي، لذا يمكن تناول كوب من المكسرات المحمصة المتنوعة مثل اللوز والسوداني وعين الجمل، وإضافة رشة من القرفة التي تعمل على رفع معدل حرق الدهون بالجسم، كما يمكن إضافة قليل من الشوكولاتة الداكنة المبشورة.