هل تتجسس وزارة التعليم على طلاب أولى وثانية ثانوي من كاميرا التابلت؟



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مراقبة الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي، من خلال كاميرا التابلت.



وتداول طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، صورًا لرسائل مرسلة على التابلت، تفيد برسوب الطلاب الغشاشين.



وجاء نص الرسالة المتداولة كالتالي: "لقد تم مراقبتك عن طريق كاميرا التابلت، وتم رسوبك".

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ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي النظام، امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا من المنازل عبر التابلت.وتجرى الامتحانات في الفترة ما بين الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا، طلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفرالشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.أما في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.