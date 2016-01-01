هل تتجسس وزارة التعليم على طلاب أولى وثانية ثانوي من كاميرا التابلت؟

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › هل تتجسس وزارة التعليم على طلاب أولى وثانية ثانوي من كاميرا التابلت؟

صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مراقبة الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي، من خلال كاميرا التابلت.

وتداول طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، صورًا لرسائل مرسلة على التابلت، تفيد برسوب الطلاب الغشاشين.

وجاء نص الرسالة المتداولة كالتالي: "لقد تم مراقبتك عن طريق كاميرا التابلت، وتم رسوبك".

ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي النظام، امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا من المنازل عبر التابلت.

وتجرى الامتحانات في الفترة ما بين الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا، طلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفرالشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

أما في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.

المصدر: مصراوي

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هل تتجسس وزارة التعليم على طلاب أولى وثانية ثانوي من كاميرا التابلت؟

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21268

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager