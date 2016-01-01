هل ستتغير ساعات الحظر خلال شهر رمضان؟.. متحدث الحكومة يُجيب

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هل ستتغير ساعات الحظر خلال شهر رمضان؟

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزارء، إنه لا يتوقع أي تغيير للوضع الحالي في الإجراءات المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، وسيتم استكمال شهر رمضان بنفس مواعيد الحظر والاشتراطات.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن" المٌذاع على فضائية "الحدث العربية"، مساء الإثنين، أن ساعات الحظر والاشترطات ستبقى كما هي حتى الآن، وربما يتضمن قرار مجلس الوزراء الذي سيصدر الخميس المقبل أشياء تتعلق بالفنادق وعودة الحركة إليها وفقًا لمعايير وضعت.

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن حالة تكدس المواطنين لا تزال موجودة خصوصًا في الخدمات التي عادت من التوقف كالشهر العقاري، مشيرًا إلى أنها طبيعة هذا المرفق الذي يحاول وزير العدل تقليل التكدس فيه بتطبيق فترة مسائية، لكنها لا تسري حاليًا مع إجراءات الحظر.

المصدر: مصراوي

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