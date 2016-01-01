نقدم لكم طريقة عمل بطاطس بالبشاميل بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير بطاطس بالبشاميل
كيلو بطاطس مسلوقة
نصف كيلو لحم مفروم
كوب جبن موزاريلا
بصلة مبشورة
2 معلقه صلصة طماطم
فلفل اخضر
1 و نصف كوب دقيق
كيلو لبن
3 ملاعق زبدة
ملح وفلفل
بيض
2 ملعقة بقسماط ناعم
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