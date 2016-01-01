جددي سحورك .. طريقة عمل فلفل محشي بالجبن من الشيف غادة عاطف

يحتار الافراد في اعداد وجبة السحور دائما لذلك تحتاج سفرتك للتجديد والابتكار واليكم طريقة عمل فلفل محشي جبن من الشيف غادة عاطف.
المقادير
4 عدد بيضة
4 عدد فلفل أخضر حلو
3 معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم ناعم)
2 عدد طماطم (مخلية من القلب ومقطعة صغير)
2 معلقة كبيرة زيت
1 رشة ملح
1 كوب لحمة مفرومة
1 كوب جبنة موزريلا
1 عدد بصلة مفرومة
1 رشة فلفل اسود مطحون
½ كوب مشروم (مفروم خشن)
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