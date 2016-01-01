جددي سحورك .. طريقة عمل فلفل محشي بالجبن من الشيف غادة عاطف

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فلفل محشي بالجبن

يحتار الافراد في اعداد وجبة السحور دائما لذلك تحتاج سفرتك للتجديد والابتكار واليكم طريقة عمل فلفل محشي جبن من الشيف غادة عاطف.

المقادير
4 عدد بيضة
4 عدد فلفل أخضر حلو
3 معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم ناعم)
2 عدد طماطم (مخلية من القلب ومقطعة صغير)
2 معلقة كبيرة زيت
1 رشة ملح
1 كوب لحمة مفرومة
1 كوب جبنة موزريلا
1 عدد بصلة مفرومة

1 رشة فلفل اسود مطحون
½ كوب مشروم (مفروم خشن)

خطوات عمل فلفل محشي جبن

- فى طاسة على النار نضع الزيت والبصل واللحم ونقلب حتى يذبل.

- ثم نضيف المشروم ونقلب نضيف الطماطم ونقلب ثم تترك على النار حتى تنشف ماؤها تماما ثم ترفع من على النار وتتبل بالملح والفلفل.

- ننزع عنق الفلفل ويغسل جيدا ثم يجفف تماما ويرص فى بايريكس مدهون بالزيت.
- ثم نوزع الخلطة المعدة سابقا على وحدات الفلفل ثم نكسر بيضة فوق كل حبة من الفلفل.

- ثم نوزع فوقها الجبن والبقدونس توضع فى الفرن لحين أن ينضج البيض تقدم ساخنة بالهنا والشفا.

المصدر: elbalad

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