قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،مشروبات حارقة للدهون، للتخلص مم الدهون الزائدة فى الجسم .
1- الشاى الأخضر:
أهم وأكثر المشروبات الحارقة للدهون فعالية هو الشاى الأخضر مش بس فى حرق الدهون لكن كمان فى الحفاظ على نضارة البشرة و الحماية من الكثير من الأمراض ويرجح الكثير من خبراء التغذية أن شرب 5 أكواب من الشاى الأخضر الغير محلى يوميا تحفز الجسم لحرق حوالى 35% من الدهون المختزنة مع ممارسة رياضة بسيطة كالمشى.
2- الماء المثلج:
الجسم بيحرق سعرات أكتر لرفع حرارة الماء المثلج مما يحفز حرق الدهون وفقدان الوزن علشان كده مهم جدا شرب كمية كبيرة من الماء المثلج يوميا.. والإعتماد على الماء المثلج فعلا طريقة بسيطة وعبقرية.
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التعليقات على قبل وجبة الإفطار .. 5 مشروبات لحرق الدهون لمدة 15 يوما
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