حبس متهم 15 يوما بتهمة الانضمام لـ جماعة إرهابية



حبس متهم 15 يوما حبس متهم 15 يوما

قررت الجهات القضائية حبس م. عرفه ١٥ يوما علي ذمة القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل لغرض إرهابي.



أسندت النيابة للمتهمة ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

