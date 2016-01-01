أبرزهم شمعون.. تعرف كيف يهدأ أبناء سيدنا يعقوب عندما يغضبون؟



الدكتور على جمعة الدكتور على جمعة

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن سيدنا يوسف- عليه السلام- أول ما دخل عليه اخوته في أول لقاء عرفهم بينما هم لم يعرفونه، ولم يتعجبوا من سؤاله لهم عن أخيهم غير الشقيق بنيامين، لافتًا: سيدنا يوسف كان في هذا الموقف حوالي 49 سنة.



وأضاف « جمعة » خلال برنامجه « مصر أرض الأنبياء» مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولي، أن أخوة يوسف- عليه السلام- لم يكونوا بشر مجهولين فهم أولاد نبي معروف في مصر، مستشهدًا بقول شمعون أخو سيدنا يوسف- عليه السلام-: " أتعرف يعقوب ابن اسحاق ابن اسرائيل ابن ابراهيم، والله أصيح صيحة اسقط حوامل مصر".



وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن شمعون غضب أثناء لقائه مع أخوته بيوسف - عليه السلام- في قصر الملك في مصر، فطلب سيدنا يوسف- عليه السلام- من ابنه أن يضع يده على شمعون - عمه- ؛ فقال شمعون في نفسه: هذا أمر عجيب، اهذا من ولد يعقوب، ولأنه كان في حالة ذهول وتعجب فلم يستطيع النطق كبقية أخوته.

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وتابع المفتي السابق أنه في الروايات الشعبية ذكر أن غضب شمعون كان يذهب بوضع يد أخ من اخوته أو أبناء يعقوب عليه، مشيرًا: أن يوسف - عليه السلام- رأي اخوته 3 مرات، الأولى: عندما أعطاهم البضاعة، الثانية: عندما وضع لهم صواع الملك ليأتوا بأبيه وأمه، الثالثة: عندما أوتوا مصر جميعًا.ونبه الدكتور على جمعة، في بداية الحلقة، أن قلب سيدنا يوسف - عليه السلام- اطمئن لله فاستطاع إدارة الأزمة بنجاح باهر وتجربة زاخرة اشتملت على كثير من المباديء والنظريات الإقتصادية التي تعلمها البشر بعد ذلك، وأكدت هذه القصة أن النبي يوسف - عليه السلام- تمكن من تطويع الشعب بأكمله حتي الملك و حاشيته، فانطوي الجميع تحت لوائه في قيادة الأزمة؛ فكان نجاح باهر وعمل نافع مستمر برصيد أخلاقي كبير عند الله والناس.