قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن سيدنا يوسف- عليه السلام- أول ما دخل عليه اخوته في أول لقاء عرفهم بينما هم لم يعرفونه، ولم يتعجبوا من سؤاله لهم عن أخيهم غير الشقيق بنيامين، لافتًا: سيدنا يوسف كان في هذا الموقف حوالي 49 سنة.
وأضاف « جمعة » خلال برنامجه « مصر أرض الأنبياء» مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولي، أن أخوة يوسف- عليه السلام- لم يكونوا بشر مجهولين فهم أولاد نبي معروف في مصر، مستشهدًا بقول شمعون أخو سيدنا يوسف- عليه السلام-: " أتعرف يعقوب ابن اسحاق ابن اسرائيل ابن ابراهيم، والله أصيح صيحة اسقط حوامل مصر".
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن شمعون غضب أثناء لقائه مع أخوته بيوسف - عليه السلام- في قصر الملك في مصر، فطلب سيدنا يوسف- عليه السلام- من ابنه أن يضع يده على شمعون - عمه- ؛ فقال شمعون في نفسه: هذا أمر عجيب، اهذا من ولد يعقوب، ولأنه كان في حالة ذهول وتعجب فلم يستطيع النطق كبقية أخوته.
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التعليقات على أبرزهم شمعون.. تعرف كيف يهدأ أبناء سيدنا يعقوب عندما يغضبون؟
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