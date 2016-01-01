بعد شهرين من معاناة كورونا إيطاليا تعود للحياة من جديد

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إيطاليا بعد رفع الإغلاق

بعد شهرين من المعاناة التامة التي عاشتها إيطاليا مع الفيروس المستجد كورونا "كوفيد -19" حيث بدأت إيطاليا أخيرًا في رفع حالة الإغلاق وعودة قطارات الركاب المكتظة بالعمال لتوصيلهم إلى وظائفهم.

واتجهت إيطاليا لتلك الخطوة بعد انخفاض حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن الجائحة إلى 174 ، وهو أدنى مستوى في شهرين، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وشهدت إيطاليا ، التي تحملت وطأة وباء فيروس كورونا المستجد عندما ضربت أوروبا لأول مرة، عودة 4.5 مليون شخص إلى العمل، فقد شوهد صباح اليوم الاثنين عددًا كبيرًا من السيارات والحافلات والدراجات النارية، مما يشير إلى زيادة في التنقل في الصباح ، ولكن حركة المرور كانت لا تزال أخف بشكل ملحوظ مما كانت عليه قبل الإغلاق.

فقد أعطت الحكومة الضوء الأخضر للمصانع لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج بينما شوهد عمال البناء مرة أخرى في مواقع البناء اليوم.

كما تأمل إيطاليا في عودة السياح بحلول نهاية العام، فقد تبحث المنتجعات السياحية عن طرق جديدة لمواصلة التباعد الاجتماعي عند عودة السياح والزائرون.

المصدر: صحيفة "ذا صن" البريطانية

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