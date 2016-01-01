تعد دهون البطن إحدى أكثر المشاكل التي تواجه الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية ويريدون إنقاص أوزانهم؛ حيث إن دهون البطن علامة خطر، كما أنها بداية للعديد من الأمراض.
قال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إنه لا يمكن التخلص من دهون البطن في أسبوع واحد، من دون تكبد عناء اتباع نظام غذائي ورجيم قاسي وصارم، أو ممارسة رياضة، وبدون تناول أدوية للرجيم، أو تناول مشروبات، حيث إن الادعاء بعكس ذلك ما هي إلا شائعات غرضها الترويج لمنتج أو سلعة.
وتابع "القيعي"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن تناول أدوية التخسيس، وتناول مشروبات الرجيم؛ جميعها لن تفيد في خسارة الوزن، إلا أنها سوف تجعل الجسم يخسر الماء والعضلات.
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التعليقات على بدون أدوية ومشروبات تخسيس.. طريقة صحية للتخلص من دهون البطن
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