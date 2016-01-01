بدون أدوية ومشروبات تخسيس.. طريقة صحية للتخلص من دهون البطن



طريقة صحية للتخلص من دهون البطن طريقة صحية للتخلص من دهون البطن

تعد دهون البطن إحدى أكثر المشاكل التي تواجه الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية ويريدون إنقاص أوزانهم؛ حيث إن دهون البطن علامة خطر، كما أنها بداية للعديد من الأمراض.



قال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إنه لا يمكن التخلص من دهون البطن في أسبوع واحد، من دون تكبد عناء اتباع نظام غذائي ورجيم قاسي وصارم، أو ممارسة رياضة، وبدون تناول أدوية للرجيم، أو تناول مشروبات، حيث إن الادعاء بعكس ذلك ما هي إلا شائعات غرضها الترويج لمنتج أو سلعة.



وتابع "القيعي"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن تناول أدوية التخسيس، وتناول مشروبات الرجيم؛ جميعها لن تفيد في خسارة الوزن، إلا أنها سوف تجعل الجسم يخسر الماء والعضلات.

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وأوضح أن خسارة الماء والعضلات بشكل كبير تقلل من معدل الحرق، إضافةً إلى أن تناول أدوية التخسيس عند التراجع عن تناولها سوف تزيد من شراهتك لتناول الطعام، وهو ما يتسبب في زيادة الوزن بشكل اكبر وبسرعة، وبالتالي خسارة الوزن فيما بعد بصعوبة أكبر.وأوضح القيعي، أن تناول ادوية التخسيس يمكن أن تسبب في العديد من المشاكل الصحية في القولون، أو ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع نسبة السكر، إضافةً إلى الإصابة بأمراض نفسية وعصبية نحن في غنى عنها.وأكد أن خسارة الوزن يمكن أن تتم بطريقة واحدة وهي ببذل المجهود، وأتباع أسلوب حياتك، وتنظيم الأكل، وممارسة الرياضة، وذلك باتباع أسلوب حياة صحي خلال فترات حياتك، وليس لوقت معين لحين الحصول على الوزن المطلوب وهو الأمر الذي يضمن البقاء بصحة جيدة في فترة الشيخوخة، وتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة.