

الأنف الإلكتروني.. إيرباص تنشر أجهزة استشعار استنشاق القنابل في المطارات الأنف الإلكتروني.. إيرباص تنشر أجهزة استشعار استنشاق القنابل في المطارات

تخطط شركة إيرباص لاختبار جهاز "الأنف الإلكتروني" الذي يستخدم الخلايا البيولوجية لمحاكاة ما يمكن أن تفعله كلاب شم القنابل.



ستنشر الشركة مستشعرات على شكل قنديل البحر، تم تطويرها من شركة Silicon Valley الناشئة Koniku، في العديد من أنفاق فحص المطارات في وقت لاحق في عام 2020.





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تستخدم التكنولوجيا معالجات السيليكون التي تدعمها الخلايا الحية، وقال مؤسس Koniku Oshiorenoya Agabi: "لقد طورنا تكنولوجيا قادرة على اكتشاف الرائحة - إنها تتنفسالهواء، وتخبرك بشكل أساسي بما هو موجود في الهواء، ما نقوم به هو أننا نأخذ خلايا بيولوجية، إما خلايا Hek أو الخلايا النجمية - خلايا الدماغ - ونقوم بتعديلها وراثيًا لتكون مستقبلات حاسة للشم".في ضوء انتشار فيروس كورونا COVID-19، تبحث الشركات أيضًا عن طرق للكشف عن المخاطر البيولوجية مثل الفيروسات المعدية، توصف Koniku بالأمانوكذلك التطبيقات الطبية، مع المتشممين الذين يمكنهم اكتشاف علامات السرطان - بنفس الطريقة التي يمكن بها للكلاب اكتشاف سرطان البروستاتا بدقة بالغة.واجهت الأجهزة التي يُفترض أنها تختبر المسافرين بحثًا عن آثار مواد كيميائية خطرة نجاحًا محدودًا جدًا، لذلك من السهل أن تكون متشككًا بشأن أي تقنية جديدة، ومع ذلك فإن اختباره من قبل شركة إيرباص هو علامة جيدة لشركة Koniku، وهي شركة صغيرة نسبيًا تضم ​​20 موظفًا فقط.تعمل شركة إيرباص مع Koniku منذ عام 2017، وقالت إنها تخطط لإنشاء حل أمني شامل يغير قواعد اللعبة.