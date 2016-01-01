كل ما تريد معرفته عن إجراءات إعلان نتائج الطلاب بعد تطبيق نظام الأبحاث

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، الإجراءات التي سيتم اتباعها لـ اعلان نتيجة العام الدراسي للطلاب الذين قدموا مشروعات بحثية خلال الفصل الدراسي الثاني .
حيث قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية، بالنسبة لصفوف النقل من 3 ابتدائي حتى 2 إعدادي، تعلن نتيجة العام الدراسية اسوة بما هو متبع في الأعوام السابقة ، وذلك في موعد اقصاه اسبوع من انتهاء فترة تسليم المشروعات البحثية.
وأضافت وزارة التربية والتعليم : بالنسبة للشهادة الاعدادية ، تعلن النتيجة بعد انتهاء لجنة النظام والمراقبة من اعمالها وتسليمها لمدير المديرية لاعتمادها من المحافظ.
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