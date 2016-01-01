

وزيري: توصلنا لـ100% من أسرار التحنيط بعد كشف حجرة الدفن بسقارة وزيري: توصلنا لـ100% من أسرار التحنيط بعد كشف حجرة الدفن بسقارة

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، إنه تم معرفة سر التحنيط كاملا بعد كشف أثري أول أمس بمنطقة سقارة، بالإضافة إلى معلومات سابقة من كشف عام 2006 في وادي الملوك.



وأوضح وزيري، في تصريحات تلفزيونية، أن المصريين القدماء استخدموا القرفة وبذر النبأ وبعض أنواع الزيوت العطرية والأصماغ أثناء عملية التحنيط، مشيرًا إلى التوصل لهذه المعلومات بعد اكتشاف مقبرة بوادي الملوك في 10 فبراير عام 2006، بالإضافة إلى اكتشاف أول أمس في منطقة سقارة، ورشة التحنيط الخاص بحجرة دفن وبها 4 توابيت خشبية.



وقال إنه عُثر في بعض الأواني بالكشف الأثري الأخير على بقايا بعض المواد بداخلها، وبعد تحليلها تبين أنها لصمغ خشب الفستق ولزيت الزيتون، وشجر العرعر، والتي استخدمها المصري القديم في التحنيط، مؤكدًا أن 100% من أسرار التحنيط تم التوصل إليه بعد الكشف الأثري الأخير، والذي أوضح ما تبقى من أسرار التحنيط.

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وأشار إلى أن حجرة الدفن المكتشفة حديثا وُجدت بأحد هذه الآبار الذي يقع على عمق 30 مترا، وكانت مجاورة لخمس حجرات دفن أخرى تم الكشف عنهم في عام 2018.في سياق آخر، قال إن الوزارة تحتفل كل عام في 18 أبريل بيوم التراث العالمي، وخلال العامين الماضيين احتفلنا بذلك من خلال ترميم وتشييد تمثال الملك رمسيس الثاني أمام معبد الأقصر، لافتًا إلى أنه في يوم التراث العالمي عام 2018 تم ترميم تمثال ثان، وفي يوم التراث العالمي عام 2019، تم ترميم تمثال ثالث، موضحًا أن يوم التراث العالمي هذا العام اختارت مصر أن تكون هديتها للعالم من خلال كشف أثري جديد، موضحا أن المجلس الأعلى للآثار رمم مسلتين وجار ترميم باقي المسلات.وتابع أنه تم الانتهاء من أعمال ترميم وتطوير ميدان التحرير مع استمرار العمل به للانتهاء من الرتوش الأخيرة، مشيرا إلى بدء الوزارة العمل على ترميم مسلتين في الشرقية، وتم ترميمهم ونصبهم أمام متحف وزارة الآثار في العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى تجميع 4 مسلات أخرى مكسورة في منطقة صان الحجر بالشرقية والعمل على ترميمها، والمسلة السابعة تم إعادة ترميمها وتطويرها ووضعها في ميدان التحرير.وأوضح أنه من المحزن أن يكون هناك 22 مسلة مصرية في إيطاليا بينما مصر بها 7 مسلات فقط، مؤكدا أن الوزارة تقوم على قدم وساق في عمليات ترميم المسلات المصرية المكسورة واستخدامها بشكل أمثل، موضحا أن المسلة المنصوبة في ميدان التحرير حاليًا ارتفاعها يبلغ 19 مترا، مشيرا إلى أن هذه المسلة كانت واحدة من 11 مسلة تم اكتشافها مؤخرًا في منطقة "صان الحجر" بالشرقية.