

منيابوليس تكنولوجي الأمريكية تطلق كشك سلامة صحية مبتكر منيابوليس تكنولوجي الأمريكية تطلق كشك سلامة صحية مبتكر

أعلنت خدمات اصطفاف السيارات البلدية في أمريكا، اليوم عن إطلاق النظام الأول والوحيد للمساعدة في التخفيف من الإصابة من بالعدوى من المصابين بفيروس كوفيد-19 من دون أعراض في الأماكن الخاصة والعامة عبر اكتشاف درجات الحرارة المرتفعة وتعقيم اليدين ومراقبة الدخول إلى الأماكن العامة والخاصة.



وإذ يُعرف باسم كشك سلامة سنتري، تم استيحاء هذا النظام من خط منتجات الشركة الذكية من دون لمس لتوقيف السيارات المركبة حاليًا في مواقف البلديات وأحرام الجامعات حول العالم كشك سلامة سنتريهو كشك يعمل بدون تلامس يقوم تلقائيًا بقياس درجة حرارة الجسم والإبلاغ عنها، ويفرض التعقيم اليدوي ويدير التحكم في الوصول إلى مواقع اصطفاف السيارات مع إنشاء مسار شامل للمراجعة.



يستفيد النظام من تقنيات شركة خدمة اصطفاف السيارات البلديةالحاصلة على براءة الاختراع لتوفير أفضل مستويات الأمان والسلامة وراحة البال للمستهلكين والموظفين وأصحاب العمل. من خلال وظيفة التعرف على الوجه الاختيارية، يمكنها أيضًا ضمان الامتثال في المواقع التي تتطلب ارتداء أقنعة الوجه.

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وقال جو كالدويل، مؤسس سنتري هيلث: "تشير الدراسات إلى أن معظم الأشخاص المصابين بـكوفيد-19ليست لديهم أعراض، لذا فإن امتلاك جهاز يقيس درجات الحرارة ليس كافيًا في أحسن الأحوال. وفقًا للخبراء، فإن أفضل طريقة لحماية نفسك والتخفيف من انتشار الفيروس هي ببساطة غسل يديك. إنكشك سلامة سنتريهو النظام الوحيد الذي يتحقق من كلا الأمرين - قراءة درجة الحرارة وتعقيم اليدين المدقق." "وإذا لم يقم الشخص بإكمال العملية"، حسب كالدويل، "فإنه ببساطة لن يتمكن من الدخول."يمكن أن تسمح التكنولوجيا أيضًا بإجراء المسوحات الصحية الشخصية ومعلومات أخرى، بما في ذلك مكالمات الفيديو عن بُعد أو في الموقع من خلال الشاشة الذكية التفاعلية في الكشك.تقوم خدمة اصطفاف السيارات البلدية بتوسيع قدرتها بشكل كبير لاستيعاب الطلب السريع على مثل هذه الأكشاك.ستقوم الشركة بالتبرع بنسبة 5٪ من أرباح مبيعات كشك سلامة سنتريلتوفير أكشاك صحية مماثلة لبنوك الطعام والمنظمات غير الربحية الأخرى.حول خدمة اصطفاف السيارات البلديةتأسست خدمة اصطفاف السيارات البلدية في العام 2009، وهي شركة رائدة في أنظمة الدفع والتنفيذ بدون لمس للمؤسسات العامة والخاصة. كشك سلامة سنتريهو قسم منخدمة اصطفاف السيارات البلديةيركز على تقنيات الكشف والوقاية لتجار التجزئة والمصنعين والمؤسسات العامة والمؤسسات التعليمية ومواقع الرعاية الصحية والصناعات الرياضية والترفيهية.