تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 4 مايو 2020

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تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 4 مايو 2020

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الاثنين، استقراراً، في التعاملات الرسمية للبنوك المصرية، مقارنة بأسعار الصرف، أمس، حيث سجل سعر صرف العملة الأجنبية، اليوم، في البنك المركزي المصري، ١٥.٦٩ للشراء، ١٥.٧٩ للبيع، بينما سجل ١٥.٦٨للشراء، و١٥.٧٨ للبيع في البنك الأهلي.

وسجل سعر الدولار، اليوم، في بنك مصر، ١٥.٦٨ للشراء، و١٥.٧٨ للبيع، بينما سجل ١٥.٦٩ للشراء، و١٥.٧٩ للبيع في بنك إسكندرية، في حين وصل سعر الصرف في كل من بنك عودة، وبنك القاهرة، وبنك أبو ظبي الإسلامي، والبنك التجاري الدولي CIB، والبنك العربي الأفريقي، وكريديا اجريكول، إلى ١٥.٧٠ للشراء، و١٥.٨٠ للبيع.

المصدر: المصرى اليوم

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