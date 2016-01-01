كل ما تريد معرفته عن إجراءات تصحيح وتقييم أبحاث طلاب المدارس



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الإجراءات الخاصة بتصحيح وتقييم المشروعات البحثية التي سيقدمها طلاب المدارس الدارسين بالصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي.



وأوضحت وزارة التربية في خطاب أرسلته للمديريات، أن معايير تقدير المشروع تتمثل في (اتباع القالب المعلن للمشروع – تنوع مصادر المعرفة – شمول المشروع لجميع التخصصات... إلخ ) ، وتكون نتيجة تقدير المشروع البحثي ×اجتياز أو عدم اجتياز ) .



كما أكدت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية، أنه سيتم إعداد خطة للقيام بعملية التقدير بحيث تقوم فرق التقدير بتقدير المشروعات البحثية الورقية والالكترونية للطلاب بمدارس غير مدارسهم الاصلية ، لكل من المدارس الابتدائي والاعدادي ، والثانوي ، والتعليم الخاص والدولي ، والتربية الخاصة، والتعليم المجتمعي.

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وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى تنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية داخل المدارس بالنسبة لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين لم يؤدوا الامتحان الالكتروني ، وذلك لكافة المشروعات البحثية الالكترونية والورقية ، على أن يتم استخدام المنصة في عملية تقدير المشروعات البحثية الالكترونية.وأضافت وزارة التربية والتعليم "تتولى لجان التقدير إعداد قائمة بأسماء الطلاب الذين تطابقت مشروعاتهم البحثية مع مشروعات اخرى أو مشروعات ليست من اعدادهم ، مع تعليق إعلان نتائجهم لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة".وبالنسبة للصف الثالث الإعدادي.. أكدت وزارة التربية والتعليم على تنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية من خلال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية أسوة بما هو متبع في الأعوام السابقة مع الالتزام بـ : قيام المدرسة بإرسال المشروعات البحثية لإجراء عملية التقدير وكذا نتيجة المواد التي لا تضاف للمجموع إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية ، وحصول الطالب بعد اجتيازه المشروع البحثي على درجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100% وتضاف درجته إلى درجة الفصل الدراسي الأول.وتعد نتيجة الطالب الذي لم يقدم المشروع البحثي صفر في الفصل الدراسي الثاني، وتعلق نتيجة الطالب الذي يثبت تطابق المشروع البحثي الخاص به مع مشروع آخر ، واتخاذ باقي اجراءات اعلان النتائج أسوة بالأعوام السابقة، واعتمادها من المحافظ.وقالت وزارة التربية والتعليم إن المواد التي لا تضاف للمجموع من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي يقوم المعلم بتقديرها للطالب عن الفترة التي قضاها حتى 15 مارس 2020.وشددت وزارة التربية والتعليم، على اعتبار نتيجة الطالب الذي لم يقدم المشروع البحثي صفر في الفصل الدراسي الثاني للمواد الأساسية التي تضاف للمجموع، وفي ضوء مجموع درجات الفصلين يعقد امتحان دور ثان في جميع المواد الأساسية التي تضاف للمجموع وذلك فيما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020.وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عقد اختبار تحريري تكميلي للطالب الذي تغيب عن أداء امتحان الفصل الدراسي الاول بعذر قهري وذلك بالتزامن مع امتحان شهادة الثانوية العامة او بعدها وفق ما يقرره مدير مديرية التربية والتعليم.