أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية ، شددت خلالها على أن تتولى لجان تقدير وتقييم المشروعات البحثية التي يقدمها طلاب المدارس ، بإعداد قائمة بأسماء الطلاب الذين تطابقت مشروعاتهم البحثية مع مشروعات اخرى أو مشروعات ليست من اعدادهم ، مع تعليق اعلان نتائجهم لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن تقييم المشروعات البحثية سيتم وفقا لما يلي :
معايير تقدير المشروع تتمثل في (اتباع القالب المعلن للمشروع – تنوع مصادر المعرفة – شمول المشروع لجميع التخصصات... إلخ ) ، وتكون نتيجة تقدير المشروع البحثي ×اجتياز أو عدم اجتياز ) .
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التعليقات على التعليم : تجهيز قائمة بأسماء الطلاب أصحاب الأبحاث المتطابقة .. وتعليق نتيجتهم لحين اتخاذ اللازم
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