التعليم : تجهيز قائمة بأسماء الطلاب أصحاب الأبحاث المتطابقة .. وتعليق نتيجتهم لحين اتخاذ اللازم

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية ، شددت خلالها على أن تتولى لجان تقدير وتقييم المشروعات البحثية التي يقدمها طلاب المدارس ، بإعداد قائمة بأسماء الطلاب الذين تطابقت مشروعاتهم البحثية مع مشروعات اخرى أو مشروعات ليست من اعدادهم ، مع تعليق اعلان نتائجهم لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن تقييم المشروعات البحثية سيتم وفقا لما يلي :

معايير تقدير المشروع تتمثل في (اتباع القالب المعلن للمشروع – تنوع مصادر المعرفة – شمول المشروع لجميع التخصصات... إلخ ) ، وتكون نتيجة تقدير المشروع البحثي ×اجتياز أو عدم اجتياز ) .

كما أكدت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية ، أنه لابد من اعداد خطة للقيام بعملية التقدير بحيث تقوم فرق التقدير بتقدير المشروعات البحثية الورقية والالكترونية للطلاب بمدارس غير مدارسهم الاصلية ، لكل من المدارس الابتدائي والاعدادي ، والثانوي ، والتعليم الخاص والدولي ، والتربية الخصة ، والتعليم المجتمعي.

المصدر: elbalad

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