فيلم وثائقي عن الأميرة ديانا يثير غضب العائلة المالكة في بريطانيا



الاميرة ديانا قبل انفصالها مع زوجها الامير تشارلز الاميرة ديانا قبل انفصالها مع زوجها الامير تشارلز

افادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن الأميران ويليام وهاري مستاءين وغاضبين للغاية من فيلم وثائقي جديد مثير للجدل يدعي أن الأميرة ديانا حاولت قتل نفسها أربع مرات.



ووفقًا للصحيفة، فإن سلسلة من أربعة أجزاء تسمى مؤقتًا "سأكون أنا: ديانا" تخوض في العذاب النفسي الذي عانت منه الأميرة الراحلة - من محاربة اضطرابات الأكل إلى زواجها غير السعيد من الأمير تشارلز والطفولة المؤلمة.



وتستخدم الأفلام لقطات غير مرئية من خطابات ديانا التي تم تصويرها قبل وفاة أميرة ويلز عام 1997، بالإضافة إلى مقابلات مع أشخاص مقربين منها لتسليط الضوء على الاضطراب الداخلي الذي كان يجول في نفسها قبل فترة وجيزة من انفصالها عن الامير تشارلز عام 1992.

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تم إنتاج الوثائقيات من قبل شركة دي اي بس التلفزيونية، وتم التخطيط لترويج وعرض المشروع عبر Netflix ولكن لم يتم التكليف به بعد.ومن المقرر أن يكون الأمر مزعجًا بشكل خاص لـ الامير هاري، بعد أن تنحى هو وزوجته ميجان ماركل عن العائلة المالكة في وقت سابق من العام الجاري.ويعتقد أيضًا أن دوق ودوقة ساسكس يجريان محادثات مع Netflix حول مشاريع مستقبلية أخرى.وقال مصدر تلفزيوني إن الشركة سترفض المسلسل الوثائقي، وكذلك عائلة سبنسر.وأضافوا أن ويليام وهاري سيكونان غاضبين للغاية معلقة بـ "أنه أمر محزن للغاية لهاري لأنه كان يعمل مع Netflix".وفي الوقت الذي تلقى فيه أفراد العائلة المالكة ضربة بسبب خروج هاري وميجان ، كونه لم يكن التوقيت الجيد لخروج مثل هذه الافلاموتزوج الامير تشارلز من الراحلة ديانا في كاتدرائية سانت بول أمام 2000 شخص في 29 يوليو 1981.وفي عام 1992، أعلن رئيس الوزراء البريطاني جون ميجور أن الزوجين سينفصلان، لكنهما يواصلان العيش معًا في قصر كنسينجتون.وانفصلا في عام 1996 وبعد ذلك بعام توفيت ديانا في حادث سيارة في باريسوفي عام 2005، تزوج الأمير تشارلز من كاميلا باركر بولز في وندسور جيلدهول.