عميد فنون تطبيقية حلوان: الاختبارات الإلكترونية تحتاج بنية تحتية قوية..فيديو



عميد فنون تطبيقية حلوان عميد فنون تطبيقية حلوان

قالت ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، إن المشاريع البحثية المكلف بها الطلاب تجربة فريدة من نوعها، سواء علي الطلاب أو الجامعات.



وأضافت ميسون قطب خلال حوارها لـ برنامج "صباح الخير يامصر" الذي يذاع علي القناة الأولى، أن الظروف مختلفة عن الأعوام السابقة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ولكن الكلية لم تتوقف واثبتت نجاحها.



وأوضحت عميدة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، أنه تم رفع المقررات الدراسية بالكامل علي موقع الكلية، وذلك قبل قرار رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، بأن تقييم الطالب إما يتم بشكل أمتحان إلكتروني أو مشروعات بحثية.

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ولفتت قطب إلي أنه بعد عقد إجتماعات مع هيئة التدريس، تم الاتفاق علي تقديم مشروعات بحثية من طلاب سنوات النقل.وبررت قطب أن الاختيار وقع علي المشروعات البحثية، نظرا لأن الإختبارات الإلكترونية تحتاج لبنية تحتية قوية.