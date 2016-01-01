في دقيقتين.. حيلة ذكية تخلصك من البقع السوداء بالأواني

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ذكية تخلصك من البقع السوداء بالأواني

تهتم كافة النساء بالتفاصيل في مطبخها، وطرق التنظيف المبتكرة، لكن من أكثر التفاصيل التي تؤرق النساء في المطبخ هي تنظيف البقع السوداء العالقة بالمقلاة والأواني وخاصة التي تستخدم في القلي لفترات طويلة.

نصح موقع brightside بحيلة ذكية رخيصة تساعدك على التخلص من الطبقة السوداء العالقة بالأواني والبقع اللاصقة بالأطباق والتي يصعب التخلص منها بالإسفنجة وصابون الأطباق، لكن يمكنك التخلص منها سريعا بخل التفاح.

طريقة التخلص من الطبقة السوداء بالأواني:
قومي بوضع ملعقتين من خل التفاح في المقلاة، ثم ابدأي في فركها بقطعة من ورق الألومنيوم الخاص بمطبخك، ستلاحظين بدء ازالة الطبقات العالقة بالمقلاة بعد فركها بورق الألومنيوم لتعود جديدة كما كانت.

المصدر: موقع Brightside

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